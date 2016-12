Unbekannte brachen in zwei Göttinger Betriebe ein

Göttingen. Unbekannte Täter sind am Wochenende gewaltsam in zwei Betriebe im Rosdorfer Weg und im Maschmühlenweg eingebrochen. Was gestohlen wurde, ist derzeit noch unklar.

Im Rosdorfer Weg hatten die Einbrecher laut Polizeiangaben ein Fenster aufgebrochen und in den Büroräume geringe Geldbeträge gestohlen. Im Maschmühlenweg gelangten die Diebe ebenfalls durch ein Fenster in den Betrieb. Ob dort etwas gestohlen wurde, stehe noch nicht fest.

Hinweise: Polizei Göttingen, Tel.: 05 51/491 21 15.

