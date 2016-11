An zwei Göttinger Tankstellen: Täter brechen Münzautomaten auf

Göttingen. In der Nacht zu Donnerstag haben unbekannte Täter mehrere Münzautomaten der Waschanlagen von zwei Tankstellen an der Geismar Landstraße und Reinhäuser Landstraße in Göttingen aufgebrochen.

Das berichtet Polizei. Die Täter entwendeten dabei das Münzgeld in unbekannter Höhe.

In der Nacht zu Donnerstag drangen Unbekannte Täter in die Räume eines Betriebes am Ulmenweg ein. Die Einbrecher waren zunächst über ein zuvor aufgebrochenes Fenster eingestiegen und durchwühlten ein Büro. Die Täter ließen Bargeld in noch unbekannter Höhe sowie einen tragbaren Computer mitgehen, heißt es in einer Mitteilung.

Hinweise nimmt die Göttinger Polizei in beiden Fällen unter der Rufnummer 0551/491-2115 entgegen. (bsc)