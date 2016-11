Wechsel nach 15 Jahren: Rehbein neuer Bürgermeister von Dransfeld

Verabschiedung von Rolf Tobien

+ © Sangerhausen Ehrung durch den Niedersächsischen Städte- und Gemeindebund: Claudia Mielenhausen (2. von links) und der scheidende Bürgermeister Rolf Tobien (2. von rechts) wurden für ihre langjährige politische Arbeit gewürdigt. Der neue Dransfelder Bürgermeister Carsten Rehbein gratulierte, Marlies Dornieden überreichte die Auszeichnungen des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. © Sangerhausen

Dransfeld. Carsten Rehbein (SPD) ist in der ersten Sitzung des neuen Dransfelder Stadtrates zum Bürgermeister gewählt worden. Rolf Tobien wurde verabschiedet.

Die Freien Wähler und die Grünen schlossen sich dem SPD-Wahlvorschlag an, CDU und Linke enthielten sich bei der Abstimmung.

Rolf Tobien, der 15 Jahre lang Bürgermeister der Stadt Dransfeld war, überreichte die Bürgermeisterkette an seinen Nachfolger, gratulierte - und setzte sich zu den Zuschauern.

Tobien hat es auf insgesamt 40 Jahre Kommunalpolitik gebracht: Dafür erhielt er die goldene Ehrennadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes (NSTGB).

Eine solche Ehrung gebe es nicht regelmäßig, sagte Marlies Dornieden, Kreisgeschäftsführerin des NSTGB des Landkreises Göttingen. Bei über 60 Ehrungen seien gerade mal drei goldene Nadeln dabei. Diese Auszeichnung Rolf Tobien zu überreichen sei ihr ein besonderes Vergnügen, denn sie kenne ihn auch als Vorstandsmitglied des NSTGB und habe ihn dort immer als einen fairen und kompetenten Partner erlebt. Und sie hatte noch eine zweite Ehrung für Tobien dabei: 15 Jahre lang hatte er das Amt des Bürgermeisters von Dransfeld inne. In dieser Zeit habe er eine ganze Reihe von amtgemeindebürgermeistern „überlebt“, so Dornieden.

Eine solche Kontinuität sei nicht selbstverständlich, sagte sie. Häufig engagierten sich Menschen zu bestimmten Themen und zögen sich wieder zurück, wenn diese abgearbeitet seien. Kommunalpolitiker seien zudem sehr nah am Bürger, und das sei nicht immer so einfach.

Lange in den Gremien aktiv war auch Claudia Mielenhausen: Für sie hatte Dornieden die Ehrung des NSTGB für 20 Jahre kommunalpolitisches Ehrenamt im Gepäck. So viele Jahre hat Mielenhausen insgesamt in Stadt- und Samtgemeinderat Dransfeld mitgearbeitet.