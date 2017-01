Straße zwischen Dahlenrode und Atzenhausen wegen Bauarbeiten gesperrt

Dahlenrode/Atzenhausen. Voraussichtlich bis Freitag, 20. Januar, setzen Bauarbeiter die Landesstraße 564 zwischen Dahlenrode und Atzenhausen instand, berichtet die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Bad Gandersheim.

Deshalb ist der Abschnitt ab Einmündung Landesstraße 559 (L 559) bis Dahlenrode und der Bereich ab Ortsausgang Atzenhausen bis zur Einmündung der Kreisstraße 29 voll gesperrt. Die Zufahrt von der L 559 bis zum Kalksteinwerk sowie von Dahlenrode bis Atzenhausen ist möglich, ebenso Anliegerverkehr innerhalb von Dahlenrode und Atzenhausen.

Während der Vollsperrung wird der Verkehr umgeleitet - aus Richtung Göttingen kommend über die L 559 in Richtung Jühnde, dann über die Kreisstraßen 205 und 206 in Richtung Hedemünden. In der anderen Richtung wird der Verkehr entsprechend entgegengesetzt geführt. (kri)