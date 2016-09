Escherode: Feuerwehr übte mit Nebelmaschine

Escherode/Nienhagen. Bei einer Feuerwehrübung am Mittwochabend probten die freiwilligen Feuerwehren Escherode und Nienhagen ihre Fähigkeiten für den Ernstfall.

Mit Anbruch der Dunkelheit lösten die Feuerwehrsirenen in Escherode und Nienhagen das Signal zum Ausrücken der ehrenamtlichen Helfer aus. Eine eingesetzte Nebelmaschine simulierte den Brandherd zwischen Fachwerkhäusern in der Hopbachstraße in Escherode. Um den vermeintlichen Brand zu löschen, legten die Einsatzkräfte eine Wasserleitung. (zsk)

