Auto überschlägt sich: Fahrerin verletzt

Hann. Münden. Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 zwischen Scheden und Hann. Münden eine 51-jährige Autofahrerin aus Scheden leicht verletzt worden.

Die Polizei berichtet, die Frau sei am Donnerstag, 20. Oktober, gegen 8.40 Uhr mit ihrem Ford aus Scheden kommend auf der B3 in Richtung Hann. Münden gefahren. Auf regennasser Fahrbahn in einer Kurve schleuderte der Wagen von der Fahrbahn, prallte gegen eine Böschung und überschlug sich.

Dabei verletzte sich die Fahrerin leicht. Während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste die B 3 kurzfristig voll gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa