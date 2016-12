Häuserseelen auf dem Papier

+ Skizze von der Aegidienkirche (Ausschnitt): Die Künstlerin Isa Fischer zeichnet Denkmäler im Auftrag der Leitung des Festivals „Denkmal!Kunst Kunst!Denkmal 2017“. Foto: nh

Hann. Münden. Warm eingepackt, das Motiv immer fest im Blick, sitzt die Frau mit den blonden Locken vor einem prächtigen Fachwerkbau. Schnell sind die wichtigsten Umrisse der Fassade festgehalten - dann beginnen die Feinarbeiten.

Und die sind bei einem Fachwerkgebäude erheblich aufwendiger, als es Isa Fischer aus ihrer Heimatstadt Bremen gewohnt ist.

Im Auftrag der Leitung des Festivals „Denkmal!Kunst Kunst!Denkmal 2017“ wird sie ausgewählte Denkmäler mit Feder, Tusche und Aquarellfarbe porträtieren. Erste Stationen waren jetzt Northeim und Hann. Münden, wo sie unter anderem die Aegidienkirche und das Narwalhaus in der Tanzwerderstraße zeichnete. Einbeck, Osterode und Duderstadt werden folgen.

Ausstellung

Ab Herbst 2017 will die Bremerin dann einige ihrer Werke im Rahmen des Festivals ausstellen und darüber hinaus ihre Hausporträts durch Innenansichten ergänzen und damit die einmalige Festival-Atmosphäre festhalten.

Die Arbeit draußen ist bei den derzeitigen Wetterverhältnissen eine Herausforderung für sie. Aber dabei, so berichtet die 50-Jährige, komme sie oft mit Menschen ins Gespräch.

Dabei erfahre sie viele kleine Details zu den Objekten. Und genau diese Kleinigkeiten vermittelten ihr die verborgenen Wesenszüge der bloßen Fassade. Das gebe ihr ein Gefühl für den wahren Charakter der Gebäude.

Aufgrund eines persönlichen Kontakts mit der Festivalleitung wurde Isa Fischer auf das bevorstehende kulturelle Ereignis in Südniedersachsen aufmerksam und war sofort bereit, die Aufgabe einer zeichnerischen Chronistin zu übernehmen.

So wird man die „Denkmal-Chronistin“ wohl in nächster Zeit des Öfteren - auf mitgebrachtem Klappstuhl mit Zeichenblock und Maluntensillien - in einer der Fachwerk-Fünfeck-Städte antreffen können. Immer ein besonderes Denkmal fest im Visier, das sie nach ihren ganz persönlichen Eindrücken abbildet. (ows/ems/red)

Günstigere Preise für Dauerkarten im Vorverkauf bis 31. Dezember

Die Vorbereitungen für das Festival Denkmal!Kunst KunstDenkmal! 2017 (kurz: Festival DKKD) laufen auf Hochtouren. Vom 29. September bis zum 8. Oktober wird das Festival gemeinsam in Duderstadt, Einbeck, Hann. Münden, Northeim und Osterode veranstaltet. Dauerkarten berechtigen an jedem der Festivaltage zum freien Eintritt - sowohl in den gut 80 teilnehmenden Denkmälern, in denen sich insgesamt 300 bildende KünstlerInnen präsentieren, wie auch zu den nahezu 250 abendlichen Bühnenevents.

Bis zum 31. Dezember können Dauerkarten zum Vorzugspreis von 20 Euro erworben werden, ab dem 1. Januar kosten sie im Vorverkauf 23 Euro, ab 21. September 25 Euro. Gutscheine für Tageskarten kosten im Vorverkauf 12 Euro, ab 21. September im Vorverkauf und an den Tageskassen 15 Euro. Die Veranstalter weisen zudem darauf hin, dass die Auflage an Dauerkarten, wie auch an Gutscheinen für Tageskarten begrenzt ist und nicht aufgestockt wird. (ems)

Online-Bestellung und Informationen zu den Vorverkaufsstellen unter: www.festival-dkkd.de

Grafik-Designerin aus Bremen

Ihre Zeichnungen von Gebäuden haben Isa Fischer über ihre Heimatstadt Bremen hinaus bekannt gemacht. Sie zeichnet Häuser, Plätze, Straßenzüge und Hafenanlagen. Die 50-Jährige hat in Bremen Grafik-Design studiert und bearbeitet seit 20 Jahren in ihrem Gestaltungsatelier klassische Grafik-Aufträge. Im Jahr 2012 beschloss sie, Zeichnungen, die draußen vor dem Motiv entstehen, anzubieten. Ihre Werke hat sie in Ausstellungen gezeigt und in Büchern veröffentlicht. (ows) www.hausgezeichnet.info