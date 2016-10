Mit Harfenklang auf eine mystische Reise

+ Die Harfenistinnen (von links): Bettina Kallausch, Valerie Liese und Bettina Schröter spielten auf selbstgebauten Instrumenten. Foto: Huck

Hann. Münden. Mit nach Atlantis, nach England, Irland und in die Renaissance nahmen Bettina Kallasuch, Valerie Liese und Bettina Schröter ihre Zuhörer am Freitagabend im Klanghaus in Hann. Münden.

Die drei Harfenistinnen ließen ihre Instrumente singen, drei in wertvoller Handarbeit gefertigte böhmische Hakenharfen. Bettina Kallausch spielte außerdem auf der Gemshornflöte, Bettina Schröter verzauberte die Zuschauer mit ihrem Gesang. „Wir nehmen Sie mit in eine mystische Welt aus Klang und Farbe“, kündigte Bettina Kallausch an, die sowohl die Harfenlehrerin von Valerie Liese als auch die ehemalige Lehrerin von Bettina Schröter ist.

Stimmungsvoller Kerzenschein im Klanghaus schaffte das perfekte Ambiente für die Musik, die so manches Mal aus einer anderen Welt zu kommen schien. Zwischendurch las Lore Puntigam herbstliche Verse, unter anderem das Gedicht „Verklärter Herbst“ von Georg Trakl. (zwh)