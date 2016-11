+ Mitarbeiter der Baufirma Kirchner asphaltierten Freitagmittag das Fahrbahnstück der Kasseler Straße, das durch den Wasserrohrbruch aufgerissen wurde. Foto: Krischmann

Hann. Münden. Die Bauarbeiten in der Folge des Wasserrohrbruchs von Mittwochmorgen in der Kasseler Straße sind abgeschlossen.

Am Freitag asphaltierten Mitarbeiter der Firma Kirchner das Stück Fahrbahn, das in Höhe der Tankstelle aufgerissen werden musste, um die kaputte Wasserleitung zu reparieren. Am Samstagmorgen werde die Baustellenbeschilderung abgebaut, dann sei die Kasseler Straße wieder frei befahrbar, sagte ein Mitarbeiter der Baufirma. (kri)