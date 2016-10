Leserfotos gesucht

Schicken Sie uns Ihre schönsten Herbstfotos aus dem Landkreis Göttingen

+ © Fotolia/Schier Herbst im Weserbergland. © Fotolia/Schier

Der Landkreis Göttingen ist wunderschön: Senden Sie uns einfach bis zum 8. November per E-Mail an rdm@hna.de ein stimmungsvolles Herbstbild aus dem fusionierten, großen Landkreis. Bitte nennen Sie in der E-Mail auch Ihren Namen, Wohnort und die Telefonnummer.

Die Sonderthemenredaktion wählt aus den eingesandten Bildern die zehn besten Motive aus, die ab 9. November auf www.HNA.de/lokales/hann-muenden in einer Bildergalerie online gestellt werden. Am 14. und 15. November kann per Glückstelefon über das favorisierte Motiv abgestimmt werden – das Bild mit den meisten Stimmen gewinnt.

Karten gewinnen

Unter den Glückstelefonanrufern verlosen wir vier mal zwei Eintrittskarten für die Pferdeshow Apassionata „Cinema of Dreams“, die am 6. und 7. Mai 2017 in der Göttinger Lokhalle zu sehen sein wird. Und natürlich erhält auch der Einsender des gelungensten Fotomotivs zwei Showtickets, für das bezaubernde Traumtheater auf Pferderücken.

Wir freuen uns auf zahlreiche Einsendungen. (uko)