Sandwich-Kette in Münden: Am Samstag öffnet Subway

Hann. Münden. In Hann.Münden wird am kommenden Samstag, 15. Oktober, ein Restaurant der weltweit vertretenen Sandwich-Kette Subway eröffnet. Um 10 Uhr geht es an der Langen Straße 47 los.

Subway wirbt nicht nur mit dem frischen Sandwich auf die Hand, sondern auch mit Tages-Menüs, Salaten und Frühstück. Restaurantleiter Patrick Hänse, der zusammen mit Kinobetreiber Ulrich Tolksdorf für die Filiale verantwortlich ist, ist seit 2004 für die Kette tätig. In der ganzen Welt unterhält Subway 44 000 Filialen. Die Betreiber unterliegen dem Franchise-Konzept, das heißt, sie müssen sich an die Vorgaben des Konzessionsgebers, in diesem Fall Subway, halten.

Hänse sagt gegenüber der HNA, dass Subway sieben Tage die Woche jeweils von 10 bis 24 Uhr geöffnet habe. (awe)