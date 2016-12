Unfall

Lutterberg. Verkehrsunfall auf der B 496: Ein Autofahrer aus Staufenberg hat sich nach Polizeiangaben am Montagmorgen kurz vor 8 Uhr in der Nähe des Postfrachtzentrums überschlagen.

Der 53-jährige Mann, der aus Richtung Autobahn kam und auf dem Weg nach Münden war, wurde in ein Krankenhaus gebracht, so Lutz Muraro, Pressesprecher der Staufenberger Feuerwehr, die am Einsatzort war. Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt.

