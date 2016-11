Umzug der Caldener Kirmes: kein Magel an heißen Themen

Calden. Wer beim Festumzug der Caldener Kirmes alles verstehen will, muss sich gut im Ortsgeschehen auskennen.

Doch nicht nur Begebenheiten aus der Gemeinde wurden beim Umzug auf die Schippe genommen, auch allgemeine Themen präsenterten die Cällischen am Sonntagmittag mehreren Tausend Gästen. Fast zwei Stunden Fast zwei Stunden zogen 30 Wagen und Fußgruppen durch den Ort, wobei neben Vereinen viele Gruppen, die sich extra für diesen Anlass gefunden hatten, mitmachten. Damit es reichlich zu sehen gab, hatten allein die Kirmesburschen sieben Wagen gestaltet.

Die Einbruchserie, der Unfall an der Tankstelle, der Besitzerwechsel der Gaststätte Wilhelmshöhe, die Gummibärchenbratwurst oder das Jubiläum des TSV waren nur einige Geschehnisse aus dem Ort, die sie beleuchteten. Andere nahmen sich des Flughafenchefs an oder erinnerten an Bud Spencer. Natürlich mangelte es auch nicht an Musik, Bonbonregen und jeder Menge guter Laune bei der 69. Sause durchs Dorf.

Rubriklistenbild: © Temme