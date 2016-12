Alkoholisiert Kontrolle verloren: Junger Hofgeismarer beging Fahrerflucht

Später meldete er sich bei Polizei

Hümme. Fahrerflucht beging ein junger Fahrer am Samstagnachmittag in Hümme, nachdem er ein entgegenkommendes Fahrzeug gerammt hatte.

Später meldete sich der 23-Jährige aus einem Ortsteil von Hofgeismar schließlich doch noch bei der zuständigen Polizeistation.

Gegen 17 Uhr war der stark angetrunkene Fahrer auf der Brückenstraße in Hümme Richtung Ortsmitte unterwegs, als ihm ein 51-jähriger Grebensteiner entgegenkam. Da der Alkoholisierte zu weit auf der entgegengesetzten Fahrbahn war, fuhr er gegen den vorderen seitlichen Teil des entgegenkommenden Pkws. Trotz des Unfalls setzte der junge Mann seine Fahrt fort, melde sich eine knappe Stunde später bei der Polizei.

Am Unfallort hatte der Verursacher zudem sein Nummernschild verloren. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 6000 Euro. Nach einem Alkoholtest wurde dem Verursacher der Führerschein entzogen.