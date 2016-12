Auto fuhr über Fahrrad

Hofgeismar. Ein vermutlich betrunkener Radfahrer stürzte am Freitagabend von seinem Zweirad auf der Landstraße zwischen Carlsdorf und Hofgeismar und verursachte so einen Schaden an einem ihm folgenden Auto.

Gegen 20.30 Uhr war der 29-jährige Carlsdorfer auf der Landstraße 3229 in Richtung Hofgeismar unterwegs, als er die Kontrolle über sein Rad verlor und mit diesem auf die Straße stürzte. Ein 54-jähriger Mann aus Reinhardshagen, der kurz danach auf der Straße unterwegs war, übersah das Rad und fuhr darüber. So entstand ein Schaden in Höhe von 1000 Euro an seinem Fahrzeug. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde ins Hofgeismarer Krankenhaus gebracht.