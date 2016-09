Hofgeismar: Einbrecher bedrohten Bewohner mit Messern im Schalfzimmer

Hofgeismar. Zwei Einbrecher sind in ein Haus in Hofgeismar eingedrungen und haben die Bewohner mit Messern bedroht. Sie erbeuteten in der Nacht zu Montag Bargeld und Wertgegenstände.

Das teilte die Kriminalpolizei Kassel mit.

Gegen 1 Uhr sollen die Täter in das Haus in der Straße Am Anger eingebrochen sein, wo sie auf die beiden schlafenden Bewohner getroffen seien. Die aufgeschreckten Bewohner wurden dann von den beiden jungen Männern mit Messern in Schach gehalten. Nach Angaben der Bewohner forderten sie die Herausgabe von Bargeld und durchsuchten das Haus anschließend nach Wertgegenständen.

Etwa gegen 1.20 Uhr sollen die Täter dann mit Beute im Wert von mehreren hundert Euro geflohen sein. Die Opfer wurden nicht verletzt und konnten anschließend die Polizei alarmieren. Zur Fluchtrichtung liegen bisher keine Hinweise vor.

Die Täter sollen beide schlank, groß und etwa 30 Jahre alt sein. Beide sprachen nach Angaben der Opfer Deutsch mit Akzent. Der eine habe südländisch ausgesehen und eine dunkle Wollmütze getragen. Der zweite habe osteuropäisch ausgesehen und eine graue Jacke, ein Sweatshirt, eine dunkle Hose, Sportschuhe und eine schwarze Wollmütze getragen.

Hinweise an 0561/9101020.

