Mutter und Sohn aus Hofgeismar an Krebs erkrankt: Hilfe von Myriam von M.

Offensiver Umgang mit der Krankheit

+ © Repros: G. Hoffmann In Behandlung: Titus Schier lernte Myriam von M. kennen, als er an Leukämie erkrankt war. © Repros: G. Hoffmann

Hofgeismar. „Du kriegst mich nicht klein – Du nicht!“ Diese klare Kampfansage richtet Stephanie Schier aus Hofgeismar an den Krebs. Sie zeigt sich damit ebenso kämpferisch wie ihr Vorbild, die Krebsaktivistin Myriam von M.

Als Stephanie Schier Myriam von M vor zwei Jahren bei einem Fotoshooting ihres Arbeitgebers Catherine Nails kennenlernte, war sie selbst zwar noch krebsfrei, kannte die tückische Krankheit aber leider nur zu gut. Sohn Titus hatte Leukämie. Zwar gilt der 12-Jährige heute als geheilt, die Erinnerung an die Krankheit ist aber noch sehr gegenwärtig. „Mein Sohn ist ein Fan von Myriam“, sagt die Mutter von vier Kindern, „er hat sich einen Besuch von ihr auf der Kinderkrebsstation gewünscht und sie ist dem nur zu gerne nachgekommen.“

Sie berichtet von der Kraft, die die Aktivistin ausstrahlt und von der deutlichen Sprache, die sie findet: „Myriam ist grundehrlich und beschönigt nichts. Sie bricht Tabus, indem sie über den Krebs spricht und sagt „wir Krebspatienten sind noch da – ignoriert uns nicht“. So offensiv sie in ihrer Kampagne ist, so einfühlsam ist sie aber auch in ihrem Umgang mit den Patienten, auf die sie individuell eingeht.“

+ Eine Kämpferin: Stephanie Schier hat die Diagnose Gebärmutterkrebs bekommen. Sie ist derzeit in der Reha und sagt „der Krebs bekommt mich nicht klein!“ © Repro: G. Hoffmann Als die Hofgeismarerin im Januar die Diagnose Krebs erhielt, sprach sie darüber mit Myriam von M. Diese bot ihr sofort Hilfe an. „Ich hatte aber Gottes Glück, dass mein Krebs nicht gestreut hat, sonst hätte sie mir sofort eine Liste mit den besten Onkologen genannt.“

Für Stephanie Schier ist es sehr spannend zu sehen, welche unheimliche Kraft Myriam von M antreibt. „Wie könnte man mit einer solchen Krankheit leben ohne die Angst im Nacken zu spüren? Bullshit!“ Kritiker fordert sie auf, nur einen Tag lang die Krebsaktivistin zu begleiten, um einen Eindruck von deren Tätigkeit zu bekommen. Dann würde man schnell erkennen, dass es nicht der Wunsch ist, im Mittelpunkt zu stehen, der Myriam von M bewegt, sondern das Bedürfnis, den Menschen zu helfen.

Stephanie Schier weiß selbst, welchen Anfeindungen man schnell ausgesetzt sein kann. Als ihr Sohn erkrankte, waren umfangreiche Umbauarbeiten im Haus nötig, die die Familie nicht allein bezahlen konnte. Eine Freundin startete daraufhin einen Spendenaufruf. Eine der negativen Reaktionen lautete jedoch: „Ihr wollt Euch ja nur Euer Leben schöner machen.“

Fast täglich haben Stephanie Schier und Myriam von M auf Facebook Kontakt, sehen sich gelegentlich bei der Arbeit oder auch bei Premieren. Sie ist sie sich sicher: „Wenn ich sie brauche, kann ich sie einfach anrufen. Myriam hat für jeden ein offenes Ohr – und für ihre Schützlinge sowieso.“

Hintergrund

38 Jahre alt, Mutter zweier Söhne, kämpft die Deutsch-Amerikanerin Myriam von M seit 13 Jahren gegen den Krebs an. Zuerst ist es Vulvakrebs, nur drei Jahre später folgt die Diagnose Gebärmutterhalskrebs. In dem Buch „Fuck Cancer – Denn meine Wut macht mich stark gegen den Krebs “ berichtet Myriam von M. gemeinsam mit Sascha Hoffmann von ihrem Kampf gegen die Krankheit und ihrem persönlichen Engagement für andere Krebskranke.

Hinweis: Die geplante Lesung von Myriam von M. und Sascha Hoffmann aus ihrem Buch „Fuck Cancer“am Samstag, 10. Dezember, im Café Gesundbrunnen fällt aus gesundheitlichen Gründen aus.