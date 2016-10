Tagesklinik für psychisch kranke Kinder eröffnet

Neues Angebot in Hofgeismar

+ © Gehlen Das Andreas-Möhl-Haus am Gesundbrunnen. © Gehlen

Hofgeismar. Die neue Tagesklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie in Hofgeismar hat ihren Betrieb aufgenommen.

Sie bietet 15 Plätze. Die ersten drei Patienten kamen am Dienstag. Damit baut die Vitos Klinik Bad Wilhelmshöhe ihr Standbein in Hofgeismar aus. Vor über einem Jahr war die Jugendpsychiatrische Ambulanz von der Neuen Straße an den Gesundbrunnen gezogen.

Weil laut Vitos Angststörungen, Depressionen, psychosomatische Beschwerden, selbstverletzendes Verhalten und Schulverweigerungssyndrome bei Kindern und Jugendlichen zunehmen, hat der Klinikbetreiber zusätzlich zur kinder- und jugendpsychiatrischen Ambulanz die Tagesklinik im Andreas-Möhl-Haus eröffnet. Aufgenommen werden Patienten zwischen 6 und 18 Jahren. Die Kinder werden täglich von 8 bis 16.30 Uhr in den Räumen behandelt und dort auch durch die Käthe-Kollwitz-Schule Kassel unterrichtet, eine Einrichtung des Landeswohlfahrtsverbands.

„Vitos Kurhessen schließt mit dem Angebot einer teilstationären Betreuung eine wichtige Versorgungslücke für Kinder und Jugendliche mit psychischen Erkrankungen im Landkreis Kassel“, sagt Sprecherin Andrea André. Durch die Eröffnung der Tagesklinik und der angegliederten Ambulanz bestehe im nördlichen Landkreis eine wohnortnahe Versorgung. Weitere Tageskliniken gibt es in Bad Emstal, Eschwege und Wabern, in Korbach ist eine vorgesehen.

Eine Aufnahme in die Tagesklinik sei immer freiwillig. Im Vorgespräch lernten die Familien die Klinik kennen. Die Behandlung wird von einem achtköpfigen Team aus Ärzten, Psychologen, Sozialpädagogen und Krankenpflegern und Erziehern gewährleistet. Der Vorteil ist, dass die Kinder am Spätnachmittag in ihr gewohntes häusliches Umfeld zurückkehren können.

Zur Höhe der Investition machte Vitos bisher keine Angaben.