Unfall auf B83 bei Trendelburg mit zwei Verletzten

Porschefahrer musste Reh ausweichen

Glück im Unglück: Fahrer und Beifahrerin dieses Porsche 911 wurden bei dem Unfall nur leicht verletzt.

Deisel. Zu einem schweren Autounfall mit zwei Leichtverletzten kam es am Sonntagmittag gegen 13 Uhr auf der Bundesstraße 83 am Ortsausgang Deisel in Höhe des Sportplatzes.

Der 48-jährige Fahrer aus Hessisch-Lichtenau fuhr mit seinem Porsche 911 Carrera in Richtung Helmarshausen, als laut seiner Aussage ein Reh die Straße kreuzte. Beim Versuch, dem Tier auszuweichen, geriet der Porsche ins Schleudern, so dass der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dieses drehte sich zunächst um die eigene Achse und rutschte dann an der Beifahrerseite unter die Leitplanke. Kurz nach Eingang der Unfallmeldung waren die Feuerwehren Trendelburg, Deisel und Langenthal mit 30 Helfern vor Ort, um gemeinsam mit der Polizei und dem Deutschen Roten Kreuz Fahrer und Beifahrerin zu befreien.

Entgegen erster Meldungen wurden die beiden Autoinsassen nur leicht verletzt. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Um 14.20 Uhr wurde die gesperrte Strecke wieder für den Verkehr freigegeben, nachdem die Unfallstelle vollständig geräumt worden war.