Lippoldsberg: Vermisster Patient lag im Wald

Lippoldsberg. Der in Lippoldsberg vermisste Hans-Dieter Kücking wurde gefunden. Laut Polizei geht es dem 79-Jährigen den Umständen entsprechend gut.

Der Göttinger ist Patient der Reha-Klinik Lippoldsberg und war am Montag verschwunden. Ein Spaziergänger traf am Mittwochmorgen, rund einen Kilometer von der Klinik entfernt, an einem Waldweg auf den Vermissten und alarmierte daraufhin die Polizei.

Der 79-Jährige soll zwar Unterkühlungserscheinungen aufweisen, sei aber ansprechbar. Er wird derzeit medizinisch versorgt.

Nach seinen ersten Angaben hat er bereits zwei Nächte im Unterholz, abseits des Weges gelegen und war nicht in der Lage, seinen Weg alleine fortzusetzen.

