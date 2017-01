Ärztliche Hilfe benötigt: 79-Jähriger wird in Lippoldsberg vermisst

Lippoldsberg. Ein 79-jähriger Patient der Reha-Klinik in Lippoldsberg wird seit Montagnachmittag vermisst. Die Polizei sucht nach dem Mann, der dringend Medikamente und ärztliche Hilfe benötige.

Hans-Dieter Kücking aus Göttingen war in der Reha-Klinik an der Birkenallee in ärztlicher Behandlung. Er verließ laut Ermittlern die Klinik am Montag gegen 16 Uhr zu einem Spaziergang. Seitdem fehle jede Spur von ihm. Eine umfangreiche Suche in der Klinik, auf dem Klinikgelände und im angrenzenden Waldgebiet verlief ergebnislos.

Der Vermisste wurde nicht gefunden. Auch der Einsatz einer Rettungshundestaffel und eines speziellen Spürhundes führten bisher nicht zum Erfolg.

Daher wendet sich nun das Polizeipräsidium Nordhessen an die Bevölkerung. Die Sachbearbeitung haben Beamte der Polizeistation Hofgeismar übernommen.

Der Vermisste hat eine normale Figur und sehe „altersgemäß“ aus. Er ist etwa 1,70 Meter groß und hat graue Haare. Er dürfte mit einer roten Jacke bekleidet sein.

Hinweise bitte an die Polizei unter den Telefonnummern 0 56 71/9 92 80 oder 05 61/ 91 00.