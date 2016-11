Grüne möchten mit „Mitfahrbänken“ Mobilität auf dem Lande erhöhen

Projekt: In Bünsdorf (Schleswig-Holstein) hat Hannelore Rath sich für eine „Mit-Fahr-Bank“ stark gemacht, Bürgermeister Jens Kühne nimmt neben ihr Platz. In kleinen Orten können Menschen ohne Auto auf den speziell gekennzeichneten Bänken ihr Ziel per Klappschild anzeigen und auf eine Mitfahrgelegenheit warten. Foto: Carsten Rehder