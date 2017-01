Streik: Busfahrer legen nur in Korbach Arbeit nieder

Korbach. Viele bei Verdi organisierte Busfahrer in Hessen haben am Montag ihre Arbeit niedergelegt. In Waldeck-Frankenberg blieben nur die beiden Stadtbusse in Korbach im Depot.

Nach Angaben des Korbacher Ordnungsamtsleiters Carsten Vahland kam der Stadtbusverkehr auf allen fünf Linien zum Erliegen.

„Alle drei Fahrer sind geschlossen zum Streik nach Kassel gefahren“, erklärte Teamleiter Frank Wagener von der DB Busverkehr Hessen, die die Stadtbuslinien in Korbach betreibt. Das Unternehmen selbst hatte schon am Freitag mit Aushängen in den Bussen über den bevorstehenden Streik informiert.

Mit einem Dienstwagen fuhr Wagener gestern die Haltestellen in der Kernstadt und den Ortsteilen ab, um dort möglicherweise dennoch wartende Fahrgäste mit dem Auto trotzdem an ihr Ziel zu bringen.

„Wir wollen die Leute bei der Kälte nicht stehen lassen und so etwas Schadensbegrenzung betreiben“, sagte er.

