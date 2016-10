74-Jährige in Volkmarsen an Fußgänger-Ampel von Auto erfasst

Frau wurde schwer verletzt

Volkmarsen. Eine Fußgängerin ist in Volkmarsen beim Überqueren der Ampel von einem Auto erfasst worden.

Obwohl die 74-jährige Volkmarserin an einer Fußgängerampel bei Grün über die Straße ging, kam es zum Zusammenstoß mit dem Wagen einer 78 Jahre alten Frau aus Breuna.

Nach Auskunft der Bad Arolser Polizei war die 74-Jährige am Dienstagabend zu Fuß auf dem Gehweg des Steinwegs aus Richtung einer Apotheke kommend in Richtung der Straße Walderberge unterwegs und wollte diese gegen 19.15 Uhr an der Ampel überqueren. Bei für sie grüner Ampelschaltung ging die Volkmarserin los. Als sie die Fahrbahn schon etwa zur Hälfte überquert hatte, bog eine 78-Jährige mit ihrem Wagen vom Steinweg aus Richtung Rathaus kommend nach links in die Straße Walderberge ab und erfasste die dunkel gekleidete Fußgängerin.

Bei der Kollision erlitt die 74-Jährige schwere Verletzungen. Nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle lieferte die Besatzung eines Rettungswagens die Frau in ein Krankenhaus ein.

Am Skoda Citigo der 78-Jährigen entstand ein geschätzter Schaden von 1500 Euro. Die Fahrerin aus Breuna kam mit dem Schrecken davon.

