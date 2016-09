Vorverkauf für Willinger Ski-Weltcup startet am 4. Oktober

+ Einer der Stars 2017 in Willingen: Der deutsche Springer Severin Freund. Hier bei einem seiner Sprünge in diesem Jahr auf der Mühlenkopfschanze. Archivfoto: Worobiow

Willingen. Bei gut 20 Grad ist derzeit noch nicht an Winter zu denken. Beim SC Willingen schon: Der Karten-Vorverkauf für das Skispringen startet am 4. Oktober.

115 Tage vor dem Weltcup vom 27. bis 29. Januar 2017 der weltbesten Skispringer auf der Mühlenkopfschanze sind die Eintrittskarten käuflich zu werben. Dienstag um 9 Uhr wird in der Geschäftsstelle des SC Willingen die Hotline 05632/9600 freigeschaltet. Die Karten können bei Ticket-Managerin Christine Hensel auch online geordert werden.

Im Internet auf www.weltcup-willingen.de gibt es außerdem Informationen rund um das Springen, zum Beispiel auch Zeitplan und Ticketpreise. Zwischen 25 und 48 Euro bewegen sich (je nach Platzkategorie) die Preise für das Teamspringen am Samstag und den Einzelwettbewerb am Sonntag. Freitag am Qualifikations- und Trainingstag ist das Zuschauen deutlich günstiger, Kinder kommen schon für einen Euro an die Schanze.

Schnell sein lohnt sich auch diesmal: Wer bis zum 5. Dezember Karten bestellt, profitiert von Rabatten. Bis zu 10 Euro kann man beispielsweise bei den Dauerkarten sparen. (red)