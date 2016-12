Biohof Wagner setzt auf artgerechte Tierhaltung und kurze Wege

Hochwertige und nachhaltige Lebensmittel erlangen in unserer Gesellschaft einen immer größeren Stellenwert. Viele Menschen legen großen Wert auf die Herkunft ihrer Produkte und kaufen bewusst bei Erzeugern aus der Region. Bio boomt nach wie vor.

Seit 2007 betreibt der Biohof Wagner in Spangenberg-Landefeld ökologische Landwirtschaft. Auf dem Hof leben im Schnitt 60 Tiere, darunter allein 20 Mutterkühe. Der Betrieb wurde 1912 gegründet und wird mittlerweile in der vierten Generation fortgeführt.

Großen Wert legt Familie Wagner auf artgerechte Haltung. „Je nach Wetterlage leben unsere Tiere rund sieben Monate im Jahr auf der Weide. Solange die Tiere bei uns sind, soll es ihnen gut gehen. Die Kälber bleiben für zehn bis zwölf Monate bei ihren Müttern. Unsere Tiere werden nicht gemästet und sie erhalten keinerlei Kraftfutter, auch kein Getreide.“, sagt Betriebsinhaber Reinhard Wagner.

Mutterkühe, Kälber, Färsen und auch die Bullen sind bei Wagners in den Sommermonaten ausschließlich auf der Weide und fressen Gras. Den Winter verbringen die Tiere in mit Stroh eingestreuten, offenen Stallanlagen und bekommen Grassilage und Heu zu fressen. Das Futterangebot und die artgerechte Freilandhaltung sind maßgeblich für die Spitzenqualität des Fleisches verantwortlich. „Unsere Tiere erhalten ausschließlich hofeigenes Futter, die Aufzucht der Kälber erfolgt mit natürlicher Muttermilch direkt vom Euter“, erklärt Herr Wagner.

Um den Weg zum Schlachter kurz zu halten, lässt der Biohof Wagner seine Tiere von der Landmetzgerei Töpfer im Homberger Stadtteil Caßdorf möglichst stressfrei schlachten. In dem traditionellen Fachbetrieb wird besonders auf ausreichend langes Abhängen geachtet, um die Qualität des Fleisches zu optimieren. „Wir schlachten nur auf Vorbestellung von Oktober bis April, und wenn ein Tier zu mindestens 80 Prozent verkauft ist. Bei uns werden die Tiere in der Regel erst nach zwei Jahren geschlachtet. Kälber schlachten wir überhaupt nicht“, betont der Betriebsinhaber.

Im Schnitt werden so pro Jahr achtzehn Tiere zu Fleisch und Wurst verarbeitet. Als Direktvermarkter verkauft der Biohof Wagner seine Produkte ab Hof an seine Kunden. Die Mindestabnahmemenge beträgt fünfeinhalb Kilogramm. „Wir liefern in einem Umkreis von rund 50 Kilometern bis direkt vor die Haustür. Gern können Kunden aber auch zu uns kommen und sich dann ein Bild von der Tierhaltung machen“, sagt Biobauer Wagner.