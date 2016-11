Melsungen hat den schönsten Bahnhof Europas

Das Café am Bahnhof bietet Ticketverkauf und ein Reisebüro

Mirza Fitozovic hat das Café am Bahnhof vor 2,5 Jahren übernommen. Seither wird täglich mehrmals für die Reisenden gebacken. Die Backwaren werden jeden Tag von der Bäckerei Klabunde handwerklich hergestellt, geformt und gekühlt, nicht gefroren, geliefert und im eigenen Backofen frisch zubereitet. Es gibt natürlich lecker belegte Brötchen und Baguettes, Kuchen, Snacks und hausgemachte Waffeln, heiße und kalte Getränke, Zeitschriften, Tabakwaren und als Highlight die mehrfach ausgezeichnete „Ahle Worscht“ als Strake und Runde Wurst von der Metzgerei Wiegand aus Wabern-Harle. Gern kann der Reisende oder jeder andere auch lecker frühstücken. Das Angebot reicht vom einfachen und schnellen bis zum großen gemütlichen Frühstück. Gern richtet Mirza Fitozovic mit seinem freundlichen Team auch Familienfeiern wie Taufe, Kommunion oder Konfirmation bis hin zur Geburtstagsfeier als geschlossene Gesellschaft aus.

Ticketverkauf für DB und NVV

Im Café gibt es die DB-Agentur, hier werden Fahrkarten für die Bundesbahn verkauft, im NVV-Infopoint gibt es die Tickets für den Nahverkehr. Die Preise entsprechen übrigens denen im Internet, nicht teurer. Dafür bekommt jeder Kunde aber eine fachlich erstklassige und kostenlose Beratung für jede Verbindung, und die zum günstigsten Preis. Das kann das Internet so nicht bieten. Dieser Service wird an 7 Tagen in der Woche angeboten. Auch wer sich nur informieren und später verreisen möchte, ist herzlich willkommen. Mirza Fitozovic wurde zusammen mit seinen Mitarbeitern von der DB schon mehrfach für hervorragende Leistungen seiner Agentur ausgezeichnet. Der Ausbildungsbetrieb beschäftigt 4 Mitarbeiterinnen und eine Auszubildende zur Verkäuferin. Gern gibt der Chef auch Praktikanten eine Chance, ins Berufsleben hinein zu schnuppern.

Das ehemalige City-Reisebüro Melsungen jetzt im Café am Bahnhof

+ Mit über 16 Jahren Berufserfahrung leitet Ehefrau Tanja Fitozovic das Reisebüro im Café am Bahnhof seit Januar 2016. In aller Ruhe bei einer duftenden Tasse Kaffee und einem leckeren Stück Kuchen seinen Urlaub buchen, so fängt die schönste Zeit des Jahres besonders gut an. Alle namhaften Reiseveranstalter können nach fachlich fundierter Beratung bei ihr gebucht werden. Von Kurzurlaub über Städtereisen bis zur weltumspannenden Kreuzfahrt ist alles möglich. Aber auch für Firmenreisende werden Komplettangebote von der Haus- bis zur Hoteltür und zurück geplant und gebucht. Sorglos verreisen zum besten Preis, dafür steht Tanja Fitozovic.

Öffnungszeiten Café:

Montag bis Freitag von 5.30 bis 18 Uhr

Samstag und Sonntag von 8.00 bis 16 Uhr

Öffnungszeiten Reisebüro:

Dienstag bis Freitag von 10.00 bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten gern auch nach Vereinbarung.

Kontakt:

Tel: 05661-92863-49

Homepage: www.bahnhofmelsungen.de

E-Mail: bahnhof.melsungen@gmx.de

oder reisebuero@bahnhofmelsungen.de

(ysc)