Hightech im Mund: Implantate sorgen für sicheren Halt von Zahnersatz

+ © Haaß Auch bei der Herstellung von Zahnimplantaten hat modernste Technik längst Einzug gehalten. Zahntechnikmeister Holger Staib nutzt für sein Arbeit Computergestütze Verfahren zur Konstruktion und Herstellung. © Haaß

Ein Zahnimplantat kann man sich als Laie wohl am besten als Dübel vorstellen: So wie Dübel Schrauben in der Wand halten, sorgen Implantate im Mund für den sicheren Halt von Zahnersatz.

Implantate bestehen meist aus drei Teilen: dem im Knochen verankerten Implantatkörper, dem Abutment und der darauf befestigten Krone.

„Implantate werden als künstliche Zahnwurzel direkt in den Kieferknochen eingesetzt, wo sie nach einer Einheilzeit fest mit dem Kieferknochen verwachsen. Müssen mehrere Zähne ersetzt werden, können Zahnimplantate als Verankerung für eine aufwendigere Suprakonstruktion mit mehreren künstlichen Zahnkronen oder einer Zahnbrücke dienen,“ erklärt Zahntechnikermeister Holger Staib.

Als Suprakonstruktion wird ein durch Implantate getragener Zahnersatz bezeichnet. Genauer gesagt wird mit Suprakonstruktion der Aufbau bezeichnet, der auf ein oder mehrere Zahnimplantate aufgesetzt wird. Das Spektrum reicht von der einzelnen künstlichen Zahnkrone bis hin zu aufwendigsten Brückenkonstruktionen.

Der Zusammenschluss zwischen Suprakonstruktion und Implantat erfolgt über unterschiedliche Schraubverbindungen und Fassungen. „Es ist wichtig, sorgfältig zu planen, welche Suprakonstruktion für den jeweiligen Befund am geeignetsten ist“, sagt Holger Staib.

Die optimale Versorgung eines Frontzahnimplantates gelingt nur in Verbindung mit gezieltem Zahnfleischmanagement. Der Erfolg, ob eine Krone auf einem Implantat von einem natürlichen Zahn nicht zu unterscheiden ist, hängt nicht nur von der Kronenform und Farbe ab, sondern auch von der Darstellung des Übergangsbereichs vom kreisrunden Durchmesser des Implantats zum individuellen Querschnitt der Krone im Bereich des Austritts aus dem Gewebe.

