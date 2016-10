81-Jähriger bei Zusammenstoß leicht verletzt

Melsungen. Leicht verletzt wurde ein 81-jähriger Fußgänger am Samstag gegen 16.30 Uhr beim Zusammenstoß mit einem Pkw, teilte die Polizei Melsungen mit.

Rückwärts aus Parkbucht

Eine 44-Jährige Frau aus Kirchhof fuhr mit ihrem Renault Twingo rückwärts aus der Parkbucht an der Aesculap Apotheke in der Bahnhofstraße. Dabei übersah sie vermutlich den Melsunger, der hinter ihr die Straße in Richtung Apotheke überquerte, und touchierte ihn, so die Polizei.

Der Mann wurde mit leichten Verletzungen in das Melsunger Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt. Am Auto war kein Schaden entstanden.

