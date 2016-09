Fahrerflucht: Fahrzeug auf Parkplatz beschädigt

Melsungen. Eine böse Überraschung gab es für einen 45-jährigen Mann aus Melsungen.

Wie die Polizei mitteilte, hatte er am Samstagvormittag um 10.30 Uhr seinen weißen Mercedes C-Klasse ordnungsgemäß auf dem Parkplatz am Edeka-Neukauf-Markt in der Nürnberger Straße abgestellt. Als er eine Viertelstunde später vom Einkauf zurück kam, stellte er fest, dass sein PKW beschädigt war. Die Heckschürze und der Abstandwarner am Fahrzeugheck wiesen Kratzer und eine Delle auf. Wie der Mann gegenüber der Polizei sagte, vermutet er, dass die Beschädigungen vermutlich beim Ausparken von einem schwarzen Audi A 6 verursacht wurden, der neben seinem PKW geparkt war, als er in den Markt ging. Der Unfallverursacher hat sich vom Parkplatz entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei schätzt den Sachschaden an dem Mercedes auf 1.000 Euro.

Hinweise an die Polizei Melsungen: 05661-70890