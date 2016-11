Frau wurde bei Unfall zwischen Elfershausen und Obermelsungen schwer verletzt

4000 Euro Schaden

Frau wurde bei Unfall schwer verletzt.

Elfershausen/Obermelsungen. Eine 19-jährige Frau aus Fritzlar hat sich am Dienstag auf der Landesstraße zwischen Elfershausen und Obermelsungen schwer verletzt.

Gegen 15.50 Uhr kam sie laut Polizei am Ende einer Rechtskurve mit ihrem Ford nach links von der Straße ab. Sie überfuhr mit ihrem Auto den unbefestigten Seitenstreifen, steuerte gegen und fuhr zurück auf die Fahrbahn. Anschließend wurde der Wagen bei regennasser Fahrbahn nach links geschleudert und kam an einer Böschung zum Stehen. Die 19-Jährige wurde schwer verletzt in die städtischen Kliniken nach Kassel gebracht. Am Ford entstand ein Totalschaden in Höhe von 4000 Euro.