Martinsmarkt: verkaufsoffener Sonntag lockt nach Melsungen

Zehn tafelfertige Gänse zu gewinnen

Ein buntes Treiben in der Melsunger Innenstadt: So wie im vergangenen Jahr wird es auch am Wochenende wieder in Melsungen aussehen.

Melsungen. Der Martinsmarkt in Melsungen wird am Sonntag, 6. November, wieder mit der Öffnung der Geschäfte in der Innenstadt verbunden.

Zum letzten Mal in diesem Jahr öffnet die Gemeinschaft des Melsunger Einzelhandels (GME) die Geschäfte auch an einem Sonntag. Von 12 bis 17 Uhr kann man in der Melsunger Innenstadt bummeln und einkaufen.

„Melsungen - Gans offen“, lautet das Motto: Es gibt zehn tafelfertige Gänse zum Martinsmarkt zu gewinnen. Teilnahmekarten für die Gans-Verlosung sind in den geöffneten Geschäften erhältlich. „Darüber hinaus gibt es verschiedene Marktstände, verteilt über die gesamte Innenstadt“, sagt GME-Vorstand Jürgen Gaebler. Diese sorgen für Essen und Trinken.

Das große Barockfeuerwerk findet auch dieses Jahr wieder statt, allerdings am Fuldaufer. Los geht das Spektakel um 17.30 Uhr. „Vom Sandgelände zwischen Schlossbrücke und Sandparkplatz sowie von der Bartenwetzerbrücke kann man das Feuerwerk am besten sehen“, erzählt Gaebler. Rund um die Innenstadt wird es viele kostenlose Parkplätze geben.

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfiehlt sich die Anreise mit der Regiotram.

Vergangenes Jahr seien die Geschäfte mit dem Umsatz vom verkaufsoffenen Sonntag zufrieden gewesen.

Die Verlosung der tafelfertigen Gänse habe eine überwältigende Resonanz erhalten: „Über tausend Leute haben mitgemacht“, freut sich Gaebler.