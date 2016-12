Hier trifft man Freunde

+ © Schmidt Er ist nicht nur einer der großen Weihnachtsmärkte im Schwalm-Eder-Kreis, sondern auch einer der schönsten. Jahr für Jahr lockt der Weihnachtsmarkt im Winterwald Tausende Besucher nach Melsungen. © Schmidt

Melsungen. Melsungen ist zwar immer eine Reise wert, aber gerade im Advent lohnt sich ein Besuch in der weihnachtlich dekorierten Fachwerkstadt ganz besonders. Alljährlich gehört der Weihnachtsmarkt im Winterwald für viele Menschen zum festen Programm in der Vorweihnachtszeit.

Zu Recht: Mit über 300 Tannenbäumen geschmückte und festlich beleuchtete Straßen weisen den Weg zum „Königsplatz“ am Rathaus. Mit seinem historischem Fachwerkensemble bietet der Marktplatz eine einzigartige, romantische Kulisse. Rund um das Rathaus zaubern zahlreiche große und kleine Weihnachtsbäume eine gemütliche Winterwaldatmosphäre und überdachte „Futterkrippen“ bieten reichlich Platz zum gemeinsamen Essen, Trinken, Klönen.

Ohne Frage, mit seinen 650 Kugeln und 500 Lichtern ist der große Weihnachtsbaum im Herzen der Stadt wieder unangefochtener Mittelpunkt und Hingucker. Kleiner Tipp: Besonders in den Abendstunden eignet sich der hell im Lichterglanz erstrahlende Weihnachtsbaum perfekt als Hintergrund für ein „Selfie“ vom Weihnachtsmark im Winterwald.

Neben den traditionellen Ständen mit Bratwurst, Crêpes, Glühwein, heißem Kirsch- und Apfelwein und vielem mehr präsentieren Kunsthandwerker Weihnachtliches aus dem Erzgebirge, Holz-, Ton- und Edelstahlartikel und viele andere festliche Dekorations- und Geschenkideen sowie leckere Spezialitäten aus der vorweihnachtlichen Küche wie Liköre, Marmeladen, Plätzchen und Kuchen.

Auch in diesem Jahr hat die Gemeinschaft des Melsunger Einzelhandels in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Melsungen ein abwechslungsreich gestaltetes Liveprogramm zusammengestellt. Besonders an den Adventswochenenden sorgen zahlreiche Gruppen und Künstler auf der Weihnachtsbühne für stimmungsvolle und unterhaltsame Stunden. Aber auch Wochentags lohnt sich ein Abstecher in den Winterwald.

Der Weihnachtsmarkt ist bis zum 23. Dezember von montags bis freitags ab 14 Uhr sowie Samstag und Sonntag jeweils ab 12 Uhr geöffnet. (zmh)