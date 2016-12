Auf Erfolgskurs: Guxhagener Physiotherapie-Praxis verstärkt Team

+ © Haaß Eine neue Therapeutin im Team Ulzheimer. Frau Anne Seeger (1.v.r.) verstärkt seit Oktober die Praxis. Im Bild Anna-Katja Ulzheimer (v.l.), Sylvia Friede, Praxisinhaber Tim Ulzheimer und Lucas Tonn. © Haaß

Die Physiotherapiepraxis Ulzheimer startet mit Verstärkung in ihr fünftes Jahr.

Dank des großen Patientenzuspruchs und aufgrund der weiterhin wachsenden Bedeutung der Physiotherapie im Gesundheitswesen habe man im Herbst eine weitere Therapeutin einstellen können, freut sich Praxisinhaber Tim Ulzheimer.

Seit dem 10. Oktober unterstützt Anne Seeger das Therapeutenteam in Guxhagen. Frau Seeger habe sich bereits in verschiedenen Techniken fortgebildet und befinde sich darüber hinaus derzeit in der Ausbildung zur Osteopathin, betont Herr Ulzheimer: „Ihr nettes und freundliches Wesen, gepaart mit hoher fachlicher Kompetenz passen optimal in unsere Praxis.“

Die Physiotherapiepraxis Ulzheimer ist mit den neuesten Therapiemethoden vertraut und kann so individuell auf den Patienten abgestimmt die besten Behandlungsformen miteinander kombinieren. „Unser Ziel ist es, unseren Patienten so schnell wie möglich den Wiedereintritt in das Alltags- und Berufsleben zu ermöglichen“, sagt Tim Ulzheimer. (zmh)