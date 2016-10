Nach Überflutung: Solebad in Bad Gandersheim wieder offen

Schwere Schäden an der Technik sorgten für Zwangspause

Bad Gandersheim. Nach gleich zwei Überflutungen hat das Sole-Waldschwimmbad in Bad Gandersheim seit Donnerstag wieder geöffnet.

Es waren schwere Rückschläge, die vom Team des Bad Gandersheimer Solebads bewältigt werden mussten: Erst Überflutung in Folge des Unwetters und dann ein Rohrbruch unter dem Hallenbecken. Die gute Nachricht für Badbesucher: Jetzt ist das Solebadwieder geöffnet.

18 Tage Zwangspause hatte die über die Ufer getretene Gande im Juli verursacht. Schwere Schäden im Technikraum mussten erst repariert werden. Dann, am 22. September, brach unter dem großen Schwimmerbecken im Hallenbad ein Rohr und das gesamte Wasser floss in den Keller, was erneut für drei Wochen Schließung sorgte. Der Schaden lag laut Bad insgesamt im sechsstelligen Bereich.

Ab sofort kann wieder von 9 bis 20 Uhr geschwommen werden. Soneröffnungszeiten gibt es im Internet. Das Kursangebot vom Seepferdchen bis hin zu Tauch- und Meerjungfraukursen begtinnt am Montag, 24. Oktober.

