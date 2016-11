Vier Verletzte bei Unfall auf B241: 17-Jähriger hätte nicht fahren dürfen

Amelith/Schönhagen. Vier junge Leute sind in der Nacht zu Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundessstraße 241 zwischen Amelith und Schönhagen mit einem Auto verunglückt. Alle wurden verletzt und kamen mit zwei Rettungswagen in Krankenhäuser, berichtet die Polizei.

Am Steuer saß laut Polizei ein 17-Jähriger aus einem Uslarer Ortsteil. Er hätte den Wagen unter den Umständen nicht führen dürfen, weil er zwar eine Fahrerlaubnis, aber nur für begleitetes Fahren mit bestimmten Personen besitzt, bestätigte die Polizei auf Nachfrage.

Zum Unfallhergang heißt es, dass der Fahrer und seine Beifahrer – ein 17--jähriger Wahlsburger und zwei 18-jährige Uslarer – mit dem Wagen am Samstag um 3.40 Uhr die B 241 aus Richtung Amelith kommend in Richtung Schönhagen befuhren. Das Fahrzeug geriet nach Angaben der Polizei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenfahrspur, fuhr dann in den rechten Straßengraben, überschlug sich mehrfach und blieb anschließend auf dem Dach liegen.

Die jungen Männer wurden verletzt, hieß es, sind inzwischen aber alle wieder zu Haus, hieß s am Montag auf Nachfrage. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Unfallursache dauern an.