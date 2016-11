Echte: Einbrecher stehlen Zigaretten für 10.000 Euro

Echte. Unbekannte sind am frühen Samstagmorgen in den Rewe-Einkaufsmarkt an der Echter Ortsdurchfahrt eingebrochen und haben Zigaretten im Wert von 10.000 Euro gestohlen.

Laut Polizei nutzten die Täter bei dem Einbruch zwei Leitern. Mit der ersten Leiter stiegen sie auf das Flachdach des Marktes. Anschließend brachen sie eine Lichtkuppel auf und ließen die zweite Leiter in den großen Verkaufsraum ab. Aus dem Bereich der Kassenanlagen entwendeten die Einbrecher dann etwas 1.600 Zigarettenschachteln.

Zeugen, die am Samstag zwischen 4 und 05.30 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge auf dem Gelände des Rewe-Einkaufsmarktes oder in dessen Umgebung bemerkt haben, werden dringend gebeten, sich unter Tel. 05551 / 700 50 bei der Northeimer Polizei zu melden.