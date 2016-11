Alkohol und Schlägereien: Abi-Party läuft aus dem Ruder

Polizei schritt mehrfach ein

Einbeck. Eine sogenannte Abi-Party im Rheinischen Hof in Einbeck ist am Wochenende etwas aus dem Ruder gelaufen: Gleich mehrfach musste die Einbecker Polizei einschreiten.

Kurz vor Mitternacht wurde eine 16-Jährige Northeimerin mit 0,96 Promille ins Krankenhaus eingeliefert. Sie hatte sich schon vor der Party mit drei anderen Jugendlichen zum „Vorglühen“ in der Einbecker Innenstadt getroffen. Nachdem sie mehrere Bacardi-Cola getrunken hatte, ging es ihr so schlecht, dass sie in die Klinik kam.

Gegen 1.20 Uhr wurde der Einbecker Polizei ein pöbelnder Mann im Rheinischen Hof gemeldet. Der polizeibekannte 26-Jährige wurde, nachdem er einem Platzverweis der Polizeibeamten nicht nachkam, ins Polizeigewahrsam verfrachtet. Ein Alkoholtest ergab 2,17 Promille.

Nur kurze Zeit später wurde die Polizei erneut alarmiert: Ein 19-Jähriger hatte zwei Mitfeiernde geschlagen, außerdem Gäste massiv beleidigt. Der 19-Jährige pustete 2,11 Promille, die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis.

Um 4 Uhr folgte dann der letzte Polizeieinsatz bei der Abi-Feier: Rund eine Stunde zuvor hatte eine 16-Jährige den Diebstahl ihres Smartphones gemeldet. Als die Beamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, fiel ihnen auf dass die Jugendliche erheblich alkoholisiert ist. Bei ihr wurde anschließend ein Alkoholwert von 1,98 Promille festgestellt. Die Jugendliche gab gegenüber den Beamten an, mehrere Wodka-Energy getrunken zu haben. Sie wurde im Anschluss in die Obhut ihrer Eltern übergeben,

In allen Fällen, so ein Polizeisprecher am Montag, wurden Strafanzeigen gefertigt. Außerdem wird die Polizei ermitteln, wie die zwei jungen Mädchen in den Besitz von Alkohol gekommen sind.