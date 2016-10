Suche bisher erfolglos: Rentnerin aus Einbecker Altenheim weiterhin vermisst

Zuletzt am Freitagabend gesehen

Wird seit Freitagabend vermisst: Karla C. wohnt in einem Einbecker Altenheim im Walkemühlenweg.

Einbeck. Die Polizei Einbeck sucht weiter nach der 75-jährigen Karla C., sie wird seit Freitag vermisst.

Aktualisiert um 20.39 Uhr Am Sonntag hatte die Einbecker Polizei zwei Mantrailer-Hunde zur Suche eingesetzt. Diese konnten zwei Fährten aufnehmen, allerdings verloren sich diese kurze Zeit später und es handele sich um die üblichen Routen der Dame. Auch wurde der Bereich Krummes Wasser abgesucht – ergebnislos.

Alle weiteren Fahndungen der Polizei, aber auch durch Familienangehörige, darunter auch das Abfragen von Krankenhäusern und Taxen-Betrieben, verliefen laut Polizeiangaben negativ.

Die eingesetzte Feuerwehr Einbeck konnte am Sonntagnachmittag die Gesuchte ebenfalls nicht finden.

Karla C. wohnt in einem Einbecker Altenheim im Walkemühlenweg und wurde dort am Freitag gegen 20 Uhr zuletzt gesehen. Der Nachtdienst des Pflegepersonals stellte das Fehlen gegen 21.30 Uhr fest und die Polizei alarmiert.

Die Gesuchte ist laut Polizei nur 144cm groß, hat eine schlanke Gestalt, graue Haare, ist bekleidet mit einer blauen Strickjacke, grauer Hose und beigen Schuhen. Karla C. trägt eine Brille mit Stahlgestell und hat einen leicht schiefen Gang.

Laut Polizei gibt es aktuell keine Anhaltspunkte zum Aufenthaltsort von Karla C. "Es ist wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen", teilt die Polizei am Sonntagabend auf HNA-Anfrage mit. Man sei deshalb dringend auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen.

Wer Karla C. ab Freitag nach 20 Uhr außerhalb des Altenheimes gesehen hat, wendet sich bitte umgehend telefonisch unter 05561-94978-115 an die Polizei Einbeck. (ykr/kmn)