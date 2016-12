Verpuffung durch Mini-Motorrad: Rettungskräfte in Einbeck im Einsatz

Mindestens eine Person verletzt

Einbeck. Mindestens eine Person wurde bei einer Verpuffung am Freitag gegen 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Einbeck verletzt. Die Feuerwehr und Polizei waren im Einsatz.

Wie die Polizei auf HNA-Anfrage mitteilt, wurde in einer Wohnung in der Stadtgrabenstraße versucht, ein sogenanntes Pocket-Bike innerhalb der Wohnung anzulassen. Dabei handelt es sich um eine besonders kleine Form eines Motorrads, das im öffentlichen Straßenverkehr keine Zulassung hat.

In Folge dessen sei es zu der Verpuffung gekommen, bei der laut Polizei eine Person verletzt wurde. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot aus dem Stadtgebiet an.

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe laufen. Das Wohnhaus wurde durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr evakuiert, die Bewohner werden durch den Rettungsdienst betreut.