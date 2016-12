Erwischter Dieb warf mit Whisky-Flaschen

Verfolgungsjagd vor Einkaufsmarkt in Dassel

Dassel. Wegen räuberischen Diebstahls sowie Drohen und Werfen mit Whisky-Flaschen ermittelt die Polizei gegen einen Mann aus Holzminden, der in einem Dasseler Einkaufsmarkt Spirituosen entwenden wollte und dabei erwischt wurde.

Ereignet hatte sich der Vorfall am Vormittag des 24. Dezember in und vor einem Einkaufsmarkt in Dassel. Laut Polizei hatte ein 31-jähriger Serbe im Markt vier Flaschen Whisky eingesteckt. Als er nur ein Bund Gemüse bezahlt hatte und das Geschäft verlassen wollte, schlug eine Alarmanlage an.

Der Aufforderung der Kassiererin, stehen zu bleiben, kam der Mann nicht nach. Daraufhin hielt sie ihn kurz fest, und es gelang ihr, zwei Flaschen Whisky aus der Jacke zu ziehen.

Der Mann riss sich jedoch los und lief aus dem Geschäft. Ein Kunde verfolgte ihn. Vor dem Laden warf der Täter eine Flasche Whisky in Richtung des Verfolgers und drohte ihm mit einer weiteren erhobenen Flasche.

Dem Zeugen gelang es jedoch, den Flüchtigen zu Fall zu bringen, wobei auch die erhobene Flasche zu Bruch ging. Durch den Sturz verletzte sich der Zeuge leicht. Danach konnte sich der Täter wieder aufrappeln und mit einem VW Polo flüchten.

Durch die Polizei in Holzminden konnte der Fahrzeughalter als Täter ermittelt werden.

Rubriklistenbild: © Symbolfoto: Agentur/nh