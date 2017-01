Fiese Masche: Falsche Dachdecker ergaunern 3000 Euro Bargeld von Senior

Bad Gandersheim. 3000 Euro Bargeld haben angebliche Dachdecker am Mittwoch von einem 84-jährigen Hausbesitzer in Bad Gandersheim ergaunert. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Nach Angaben der Polizei hatten zwei Männer gegen 13.30 Uhr an der Haustür eines 84-Jährigen in der Straße „Salzwiese“ geklingelt und ihn auf Schäden an seinem Dach aufmerksam gemacht, die unverzüglich repariert werden müssten.

Der Pensionär willigte ein und zahlte 3000 Euro an. Als die Dachdecker die Arbeiten nicht, wie versprochen, eine Stunde später aufnahmen, bemerkte der Bad Gandersheimer, dass zusätzlich mehrere tausend Euro aus seinem Haus entwendet worden waren.

Der vermeintliche Chef des betrügerischen Duos, das sich als Handwerker ausgab, sei nach der Schilderung des Opfers etwa 55 Jahre alt, Brillenträger und mit dunkler Jacke und Hose bekleidet gewesen. Sein vorgegebener Angestellter sei etwa 30 Jahre alt gewesen. Er habe eine beigefarbene Latzhose getragen.

Jetzt fahndet die Polizei nach den Betrügern. Sie bittet Zeugen, die Hinweise zu den angeblichen Dachdeckern geben können, sich bei der Polizeistation in Bad Gandersheim, Tel. 05382/919 200, zu melden. Auch Hinweise auf mitgeführte Fahrzeuge seien dabei von besonderem Interesse. Ein Polizeisprecher: „Die Täter haben ihre Arbeiten eventuell auch an anderen Wohnhäusern angeboten und sind dabei aufgefallen.“