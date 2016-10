Falscher Bankmitarbeiter ergaunert EC-Karte von Rentnerin

Betrüger gibt sich für Bankmitarbeiter aus

Einbeck. Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag eine 86-jährige Rentnerin in Einbeck um gut 500 Euro betrogen.

Der Mann hatte am Montagnachmittag bei der Frau geklingelt, sich als Mitarbeiter einer Bank ausgegeben und gesagt, dass es Probleme mit der EC-Karte der Rentnerin und der dazugehörigen Geheimzahl geben würde. Die 86-Jährige ließ den fremden Mann in ihre Wohnung. Während sie dann nach einem Zettel mit der Geheimzahl suchte, entwendete der Täter unbemerkt die EC-Karte. Nachdem ihm die Rentnerin die Geheimzahl ausgehändigt hatte, verließ der Mann die Wohnung mit dem Vorwand, die Angelegenheit in der Bank zu überprüfen.

Der Täter ging jedoch zum nächsten Geldautomaten und hob 504 Euro vom Konto der Frau ab. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 35 Jahre alten Mann mit südländischen Aussehen handeln.

Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Einbeck unter Tel. 05561 / 949 780.