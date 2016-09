Europas-Challenge: Heiratsantrag nach Strapazen in Hardegsen

Hardegsen. Feuerwehrleute, die an ihre Leistungsgrenzen gehen, viel gute Stimmung und ein Heiratsantrag: Die Europas-Challenge hatte am Wochenende jede Menge Emotionen im Gepäck.

Glück im doppelten Sinn hat der Ascher Feuerwehrmann Lukas Wickmann gehabt. Seine Freundin und sein Feuerwehrsport meinten es am Samstag gut mit ihm. Mit seiner persönlichen Bestzeit von 7.28 Minuten beendete er den mörderischen, kräftezehrenden Parcours bei der Europas-Challenge in Hardegsen und fasste allen Mut zusammen, seiner Juliane einen Heiratsantrag zu machen. Vor hunderten Besuchern wurde der Mut auf dem Burghof von der 22-Jährigen mit einem Ja und einen Kuss belohnt.

„Der Sport und meine Verlobte sind mir das Wichtigste im Leben“, sagte der 24-jährige Hevenser Jugendfeuerwehrwart und Wahl-Ascher. Er nahm zum vierten Mal teil, um der Jugend ein Vorbild zu sein. Einen schöneren Ort für den Antrag konnte er sich nicht vorstellen und weihte sowohl die Schiedsrichter als auch Moderator Andreas Lindemeier ein.

+ Fitte Familie: Vater Sven Bringmann absolvierte mit seinen Söhnen Lukas, Elias und Jonas gemeinsam den Parcours in Hardegsen. © Schrader

Für den Moderator war es eine ideale Anekdote, die er genauso breit darstellte wie der gemeinsame Start der Familie Bringmann aus Bilshausen. „Durchkommen ist das Ziel“, sagte Vater Sven Bringmann (51), der mit seinen Söhnen Elias (19), Lukas (21) und Jonas (23) an den Start ging. „Ich mach das für die Jugend, um sie für Sport zu motivieren“, sagte der Zimmerermeister und Feuerwehrmann. „Das Üben ist wichtig und macht uns fitter für den Einsatz“, berichtete auch Abschnittsbrandmeister West, Axel Meyer aus Hevensen. Durch das Training habe er gemerkt, dass er mehr Kraftreserven habe, wenn er unter Atemschutz in verrauchte Objekte geht wie er am Vortag beim Brand in Uslarer. Außerdem will er es der Jugend als 49-Jähriger beweisen.