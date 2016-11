Kurios: Einbrecher stehlen in Hardegsen Bettdecken, Kopfkissen und Gold

+ © dpa Die dunkle Jahreszeit hat begonnen: Viele Einbrecher sind auch im Kreis Northeim unterwegs. © dpa

Hardegsen. Unbekannte sind am Dienstag zwischen 6.30 und 17.30 Uhr in ein Wohnhaus in Hardegsen eingebrochen und haben kuriose Beute gemacht.

Für den Diebstahl im Gladebergsweg sucht die Polizei jetzt Zeugen.

Die Täter haben laut Polizei die Terassentür aufgebrochen und Goldschmuck sowie zwei Bettdecken und ein Kopfkissen ohne Bezüge aus einem Schrank gestohlen. Dabei entstand ein Schaden von rund 500 Euro.

Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, sollen sich bei der Polizei Northeim unter Telefonnummer 0 55 51/ 7005 0 melden.