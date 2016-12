Männer schlagen in Hardegsen auf Elfjährigen ein - "dunkler Junge" hilft

Hardegsen. Drei Männer sollen am Donnerstag an der Bushaltestelle an der Göttinger Straße in Hardegsen ein Kind geschlagen und getreten haben, als das Kind schon am Boden lag.

Kurz danach soll ein laut Zeugenaussagen „dunkler Junge“ vorbeigekommen sein und dem leicht verletzten Kind aufgeholfen haben. Danach habe er das Kind zur Bushaltestelle begleitet.

Nachdem der Elfjährige zu Hause seiner Mutter von dem Vorfall berichtet hatte, informierte diese die Polizei. Das Kind wurde für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Junge konnte keine Täterbeschreibung abgeben.

Zeugen, die den Vorfall am Donnerstagnachmittag beobachtet haben, sowie der "dunkle Junge", bei dem es sich um einen Ausländer handeln könnte, sollten sich daher unter Tel. 05551 / 70050 bei der Northeimer Polizei melden.