Kühne kandidiert bei Bundestagswahl wieder für CDU

+ © Mönkemeyer Kandidat und Generalsekretär: Dr. Roy Kühne (links) wird bei der Bundestagswahl im kommenden Jahr erneut als Direktkandidat der CDU im Wahlkreis 52 ins Rennen gehen. Gast bei der Wahlkreiskonferenz in Katlenburg war CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber. © Mönkemeyer

Katlenburg. Mit großer Mehrheit wurde Dr. Roy Kühne bei der Wahlkreisvollversammlung der CDU am Freitag zum Direktkandidaten für die Bundestagswahl 2017 nominiert.

Für Kühne, der sich damit zum zweiten Mal im Wahlkreis 52 (Goslar-Northeim-Osterode) um ein Bundestagsdirektmandat bewerben wird, stimmten 90,4 Prozent der Delegierten.

Kühne bedankte sich für das Vertrauen und kündigte an, weiterhin die Schwerpunkte seiner parlamentarischen Arbeit auf die Gesundheitspolitik und die wirtschaftliche Entwicklung der Region zu legen.

Im Vorfeld der Kandidatenwahl bekam er dafür Unterstützung vom Generalsekretär der Bundes-CDU, Dr. Peter Tauber, der die Delegierten in Katlenburg auf den bevorstehenden Bundestagswahlkampf einstimmte.

In seiner Rede sparte er nicht mit Kritik an den anderen Parteien einschließlich des Koalitionspartners SPD und betonte, dass nach einer erfolgreichen Bundestagswahl die Übernahme der Regierung in Niedersachsen das vordringliche Ziel der Christdemokraten sein müsse.

Für den musikalischen Rahmen der Wahlkreisvollversammlung sorgte der Fanfarenzug Lindau.