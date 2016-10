20.000 Euro Schaden: Einbrecher setzen Wohnungen unter Wasser

Polizei bittet um Hinweise

Kreiensen. Unbekannte haben am Montag in einem Wohnhaus in Kreiensen mehrere Wohnungen unter Wasser gesetzt.

Die Polizei gibt den Schaden mit 20.000 Euro an. Laut Polizei wird das Haus derzeit umgebaut. Montagmittag wurde festgestellt, dass sich die Täter auf noch unbekannte Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und in einer Wohnung einen Wasserhahn geöffnet hatten. Durch das auslaufende Wasser wurden zwei Wohnungen in der unteren Etage unter Wasser gesetzt. Dadurch wurde das neu verlegte Laminat unbrauchbar, das Wasser zog außerdem bis in die Wände und Decken.

Der Hauseigentümer hat jetzt Strafanzeige erstattet. Er hatte zudem berichtet, so ein Polizeisprecher, dass es vor drei bis vier Monaten bereits einen ähnlichen Vorfall gegeben habe, bei dem ebenfalls ein geöffneter Wasserhahn für einen erheblichen Schaden gesorgt hatte.

Die Northeimer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel. 05551 / 700 50.

