Mann greift Garagenbesitzer mit Rechen an und wirft sich auf Auto

Salzderhelden. Mit blutenden Verletzungen an den Händen ist ein 51-Jähriger aus Salzderhelden auf dem Einbecker Kommissariat erschienen.

Er erstattete Anzeige gegen einen 62-jährigen aus Dassel wegen Körperverletzung.

Der Mann aus dem Einbecker Ortsteil (Kreis Northeim) hatte den 62-Jährigen am Freitagmittag in seiner Garage angetroffen und daher angesprochen. Kurze Zeit später habe ihn der Mann mit einem Laub-Rechen angegriffen und durch Schläge und Stöße an den Händen und im Gesicht verletzt.

Als das 51-Jährige mit seinem Auto wegfahren wollte, habe sich der mutmaßliche Täter noch auf die Haube geworfen und dabei den Wagen leicht beschädigt.

Jetzt ermittelt die Polizei gegen den Dasseler wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Der Mann habe noch nicht zum Vorfall befragt werden können, hieß es am Sonntag von der Polizei.

