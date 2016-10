Dasselerin wird bei Unfall verletzt - 1000 Euro Schaden

Moringen. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr im Ortsteil Lutterbeck bei Moringen. Nach Angaben der Polizei befuhr eine 28-jährige Frau aus Dassel die Durchgangsstraße von Lutterbeck in Richtung Fredelsloh.

In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf regennasser Fahrbahn ins Schleudern und kam in einem angrenzenden Straßengraben unmittelbar an einem Baum zum Stehen.

Dabei wurde ein Verkehrszeichen am Straßenrand beschädigt. Die Fahrerin wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt etwa 1000 Euro. (ykr)

